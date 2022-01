Mélenchon est-il un agent russe ?

3 Janvier 2022 à 21h35 | “La Russie est un partenaire”, déclare Mélenchon qui estime que la France doit “sortir de l’Otan”



Alors que l’Otan n’en finit pas de s’élargir vers l’Est et se rapproche de plus en plus des frontières de la Russie, le chef de file de La France insoumise prône la désescalade et la sortie de l’Otan, affirmant que Moscou “est un partenaire”.



Le leader de La France insoumise (LFI) et candidat à l’élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon s’est prononcé en faveur de la sortie du pays de l’Otan et de la collaboration avec la Russie, ce qui devrait contribuer à apaiser les tensions internationales.



Dans une interview accordée à France Inter, il a expliqué que le retrait de l’Otan permettrait à la France de ne pas être entraînée “dans les aventures militaires des Nord-Américains”.



Jean-Luc Mélenchon a rappelé que lorsque l’Occident avait fait entrer “d’un coup” des pays ayant fait partie de l’URSS dans l’Otan, “cela a été ressenti comme une menace” par Moscou.



“La Russie est un partenaire. Je ne suis pas d’accord pour qu’on en fasse un ennemi. Je ne suis pas d’accord avec le fait qu’on ait trahi la parole donnée aux dirigeants russes lorsqu’on leur avait dit que la fin du pacte de Varsovie et du bloc soviétique ne conduirait pas à la présence de l’Otan jusqu’aux frontières de la Russie”, a-t-il souligné.

