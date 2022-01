Tunisie : l’homme fort d’Ennahdha à l’hôpital dans un état grave deux jours après son interpellation

2 Janvier 2022 à 20h17 | Noureddine Bhiri, homme fort du parti islamiste tunisien Ennahdha, a été transféré dimanche dans un état grave à l’hôpital de Bizerte, deux jours après son interpellation, selon des militants de son mouvement et des députés.



Noureddine Bhiri “est dans un état critique, il est en réanimation à l’hôpital Bougatfa à Bizerte”, a indiqué à l’Agence France Presse l’avocat et député Samir Dilou, démissionnaire d’Ennahdha.

