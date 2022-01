Positif, cas contact… Quelles sont les nouvelles règles d’isolement pour les vaccinés en France?

3 Janvier 2022 à 16h38 | Face à la vague de contaminations aux contagieux variants Omicron et Delta, et afin d’éviter une paralysie du pays à cause de l’absentéisme croissant, l’exécutif a annoncé un assouplissement des règles d’isolement en cas de test positif ou de cas contact dès ce lundi. Différentes règles s’appliquent en fonction de la vaccination, ou non, des personnes concernées: voici les précautions à adopter pour celles qui sont vaccinées, avec un schéma vaccinal complet.





