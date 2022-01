Arnaque au Covid : deux suspects extradés par Israël et mis en examen en France

10/1/2022 | Deux hommes suspectés d’avoir escroqué une quarantaine de particuliers, leur soutirant plus d’un million d’euros, ont été présentés à la juge d’instruction parisienne en décembre.



La juge d’instruction parisienne en charge du dossier espérait les interroger depuis presque deux ans. Au cours du mois de décembre, elle a enfin pu mettre un visage sur les deux Franco-Israéliens qu’elle traquait depuis une vague d’arnaques commises en mars 2020. Selon des sources concordantes, Fabrice B. et Yann Z., 52 et 37 ans, ont été extradés par Israël le 7 décembre dernier. Ils ont été mis en examen en France, notamment des chefs « d’escroquerie et blanchiment en bande organisée », selon une source judiciaire.

