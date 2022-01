France: l’ambassade d’Israël dénonce l’accueil du militant égypto-palestinien Ramy Shaath

11/1/2022 | “Plutôt que de sanctionner le BDS, on le renforce en accueillant Ramy Shaath”



L’accueil sur le sol français du militant Ramy Shaath, tout juste libéré de prison par les autorités égyptiennes, a déclenché une vive polémique.



L’ambassade d’Israël en France a dénoncé un “deux poids deux mesures” de la part de l’Hexagone, qui d’un côté assimile l’antisionisme à l’antisémitisme et de l’autre, offre l’asile au fondateur du BDS en Egypte.



“Le boycott et l’incitation à la haine d’Israël et des Juifs sont interdits par les lois françaises. Nous sommes déçus, alors que la France a récemment adopté la définition opérationnelle de l’antisémitisme, incluant la haine d’Israël”, a ajouté l’ambassade.



Le président du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France), Francis Kalifat, a pareillement dénoncé la venue de Ramy Shaath dans l’Hexagone.



“On dénonce le nouvel antisémitisme mais plutôt que de sanctionner les actions du BDS, on le renforce en accueillant en France Ramy Shaath, le fondateur en Egypte du mouvement BDS qui prône la haine et la délégitimation”, a-t-il écrit sur Twitter.

