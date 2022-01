Géopolitique.La Russie a doublé la Turquie sur le dossier kazakh

12/1/2022 | L’Organisation des États turcophones, créée en 2021 sous l’égide de la Turquie, a réuni ses ministres des Affaires étrangères en session extraordinaire le 11 janvier pour discuter du choix de Moscou fait par le président kazakh pour restaurer l’ordre dans son pays.



“La Russie a sorti le Kazakhstan de l’axe du monde turcophone”, titre le quotidien moscovite Nezavissimaïa Gazeta, précisant : “Ce sont les casques bleus des pays ex-soviétiques, et non pas les représentants du ‘Grand Turan’ [idéologie panturque de l’union de tous les peuples turcophones, promue depuis plus d’un siècle], qui rétablissent l’ordre au Kazakhstan.”



La Turquie s’inquiète de perdre “ce chaînon central du ‘monde turcique’”, le Kazakhstan. À la suite des violentes émeutes qui ont eu lieu entre le 2 et le 9 janvier, provoquées par la hausse des prix du gaz, le Kazakhstan a en effet statué sur une “attaque terroriste islamiste” et a fait appel, pour rétablir l’ordre, aux casques bleus de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), organisation politico-militaire régionale sous l’égide de Moscou et dont le Kazakhstan fait partie.

