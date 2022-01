France – Covid-19 : un record de 368.000 cas en 24 heures, la pression s’accentue à l’hôpital

12/1/2022 | “Les mesures traditionnelles n’ont pas véritablement d’impact” sur Omicron, selon Véran



Contre le variant Omicron, “les mesures traditionnelles n’ont pas véritablement d’impact”, déclare le ministre de la Santé et des Solidarités sur Franceinfo, avançant le chiffre des contaminations. “Quand on fait 370 000 diagnostics un jour donné, on peut considérer qu’il y a peut-être pas loin d’un million – ou un peu moins – qui le contractent”, explique Olivier Véran.

