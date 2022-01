SONDAGE BFMTV – Macron en forte baisse au premier tour, à égalité avec Pécresse au second tour

12/1/2022 | Selon une nouvelle enquête Opinion 2022 menée par notre partenaire Elabe pour BFMTV, L’Express et SFR, Emmanuel Macron perd du terrain face à Valérie Pécresse et Marine Le Pen pour le premier tour de l’élection présidentielle.



La polémique aurait-elle finalement rattrapé Emmanuel Macron? Selon un nouveau sondage Opinion 2022, réalisé par l’institut Elabe pour BFMTV et L’Express avec notre partenaire SFR, le président connaît une chute dans les intentions de vote, une semaine après ses propos polémiques sur les non-vaccinés.



Ainsi, Emmanuel Macron perd environ trois points dans les sondages et se situe à 22,5% ou 23% en fonction de la candidature ou non de Christiane Taubira. Si cette dernière ne se présente pas, l’écart entre le chef de l’État et ses principales rivales se resserre. Marine Le Pen et Valérie Pécresse sont en effet à égalité avec 17% des intentions de vote. Derrière, Éric Zemmour stagne à 13%.



L’hypothèse d’une candidature Taubira ne change pas drastiquement le scénario des leaders de la course à l’Élysée, mais plutôt celle des seconds couteaux. Ainsi, sans elle, Jean-Luc Mélenchon est donné à 9,5%, contre 7% pour Yannick Jadot et 3,5% pour Anne Hidalgo.

