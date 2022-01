Dans le top 10 de la liste de l’antisémitisme du Centre Wiesenthal: la BBC, l’Allemagne et Jewish Voice for Peace aux côtés de l’Iran et du Hamas

12/1/2022 | L’Union européenne critique la liste.



JTA — Le Centre Simon Wiesenthal, qui porte le nom du célèbre chasseur nazi qui s’est éteint en 2005, se définit comme étant « une organisation mondiale de défense des droits de l’Homme qui examine la Shoah et la haine dans un contexte historique et contemporain ».



Le vice-doyen du centre, le rabbin Abraham Cooper, a aidé à désamorcer les controverses impliquant des célébrités depuis des décennies, comme la plus récente qui a touché Nick Cannon en 2020 – au cours de laquelle Cooper avait personnellement dialogué à plusieurs reprises directement avec Cannon. D’autres représentants du Centre Wiesenthal sont régulièrement cités dans les médias mainstream.



Mais la publication récente par le centre de sa liste annuelle du « Top Dix de l’antisémitisme mondial » a été vivement critiquée par de hauts-responsables en Europe et notamment par Katharina von Schnurbein, la commissaire européenne à la lutte contre l’antisémitisme, qui a estimé que le groupe trahissait l’esprit de Wiesenthal et nuisait au combat global mené contre l’antisémitisme.

