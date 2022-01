Seine-Saint-Denis : Gérald Darmanin annonce des enquêtes pour du vandalisme dans deux églises

13/1/2022 | PROFANATIONS Les églises Saint-Pierre à Bondy et Saint-Germain-l’Auxerrois à Romainville ont été vandalisées dans la nuit de dimanche à lundi. Le ministre sera sur place ce jeudi



Gérald Darmanin a décidé de prendre en main le dossier des profanations des églises de Romainville et Bondy dans la nuit de dimanche à lundi. Le ministre a annoncé mercredi soir l’ouverture de deux enquêtes pour retrouver les auteurs de ces actes de vandalisme commis dans ces églises de Seine-Saint-Denis?.



Dans un tweet, il a également apporté son « soutien aux catholiques de notre pays », et qualifié « d’inacceptables ces actes ». Gérald Darmanin se rendra d’ailleurs ce jeudi matin sur place : à l’église Saint-Pierre de Bondy et à l’église Saint-Germain-l’Auxerrois à Romainville.

