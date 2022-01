Le chef du Mossad aurait rencontré le PM libyen en Jordanie pour évoquer une éventuelle normalisation entre les deux pays

12/1/2022 | Le chaos permanent qui règne en Libye jette le doute sur la possibilité d’un rapprochement avec l’Etat hébreu



Le patron du service de renseignement israélien du Mossad, David Barnea, et le Premier ministre libyen par intérim, Abdulhamid Mohammed Al-Dabaiba, se sont récemment rencontrés en Jordanie pour discuter d’une possible normalisation entre les deux pays et d’une coopération en matière de sécurité, ont rapporté mercredi soir des médias saoudiens et libyens.



Les médias indiquent cependant que le bureau d’Al-Dabaiba a démenti la tenue de cette rencontre.

