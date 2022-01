Explosion nocturne d’origine inconnue au Liban-sud, le Hezbollah se déploie

13/1/2022 | Capture d’écran d’une vidéo qui cicrule sur les réseaux sociaux et qui montre l’explosion d’origine inconnue survenue au Liban-sud, dans la nuit du 12 au 13 janvier 2022.



Une puissante explosion d’origine inconnue a été signalée dans la nuit de mercredi à jeudi dans le caza de Nabatiyé, au Liban-sud, le Hezbollah s’étant par la suite déployé sur les lieux où un incendie s’est déclaré, rapporte notre correspondant dans la région, Mountasser Abdallah.



La puissante déflagration a été entendue par des habitants des localités de Houmine Fawka et Roumine aux alentours de 2h. Certains témoins affirment que le sol a vibré sous leurs pieds, les poussant à quitter leur domicile en pleine nuit, en panique. D’autres affirment que des éléments du parti chiite se sont rapidement déployés sur les lieux de l’explosion et ont dressé un cordon sécuritaire.



Aucune victime n’est à signaler selon les informations préliminaires de notre correspondant. Certains témoins affirment que l’explosion a eu lieu dans un local utilisé par le parti chiite à des fins non militaires et que l’explosion a été provoquée par des bonbonnes de gaz qui se trouvent sur les lieux.



Fin décembre, une explosion avait eu lieu dans l’Anti-Liban, à la frontière avec la Syrie, sans faire de victimes. Si l’Agence nationale libanaise et les médias du Hezbollah avaient fait état d’une détonation d’un vieux stock de munitions sans donner plus de précisions, des sources locales citées par notre correspondante dans la Békaa, Sarah Abdallah, rapportaient, elles, que les munitions en question appartenaient au parti chiite.



En septembre 2020, une mystérieuse et puissante explosion avait eu lieu, vraisemblablement dans un bâtiment du Hezbollah, dans la localité de Aïn Qana, au Sud-Liban.





