SONDAGE – La cote de confiance d’Emmanuel Macron décroche

14/1/2022 | La cote de confiance du chef de l’Etat chute de 4 points en janvier dans le baromètre mensuel d’Elabe pour « Les Echos ». Elle retombe à son niveau de décembre 2020. Les Français ne cachent plus leur lassitude face aux restrictions sanitaires.



Trou d’air ou rupture plus inquiétante ? Après avoir connu une remarquable stabilité au cours de l’année dernière malgré les différentes vagues du Covid-19, la cote de confiance d’Emmanuel Macron baisse nettement en janvier. Dans le baromètre Elabe pour « Les Echos » et Radio classique, elle perd 4 points et retombe à 32 %.



Le pourcentage des personnes interrogées déclarant « ne pas lui faire confiance » progresse de 5 points pour atteindre 63 %, soit près de deux Français sur trois. Et elles sont 37 % (+5 points) à déclarer « ne pas lui faire confiance du tout », un niveau jamais atteint depuis le début de la crise sanitaire. Il faut remonter à décembre 2020 pour retrouver une cote de confiance aussi basse et à septembre 2020 pour constater un décrochage aussi élevé en un mois.

Lire l’article complet sur https://www.lesechos.fr