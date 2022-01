Israël/Covid: plus de 48.000 nouveaux cas d’infection en 24h, 250.000 personnes contaminées depuis le 1er janvier

13/1/2022 | Les personnes vaccinées de plus de 60 ans présentent huit fois moins de risque de développer une forme grave



48.095 nouveaux cas d’infection au coronavirus ont été diagnostiqués en Israël ces dernières 24 heures, soit un nouveau record quotidien depuis le début de la pandémie.



743 personnes sont actuellement hospitalisées dont 283 qui sont dans un état grave et 65 qui se trouvent placées sous respirateur.



12 de ces cas graves sont des personnes de moins de 40 ans dont 11 qui ne sont pas vaccinées.



16 patients dans un état grave ont entre 40 et 49 ans dont 15 qui ne sont pas vaccinés, et un dont le vaccin n’est pas valide.

Lire l’article complet sur https://www.i24news.tv