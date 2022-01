Plus de 5.000 manifestants réclament la démission de Naftali Bennett

13/1/2022 | La foule a scandé “Bennett démissionne, nous ne voulons plus de toi”



Plus de 5.000 manifestants de droite se sont rassemblés à Jérusalem jeudi soir devant le bureau du Premier ministre Naftali Bennett, exigeant sa démission.



“Ce gouvernement va tomber”, a prévenu le chef régional de Binyamin Israël Ganz, en déclarant que ceux de droite “partaient au combat.”



La foule a scandé “Bennett démissionne, nous ne voulons plus de toi.”



Ils se sont rassemblés sous le slogan “non à la destruction de Homesh” pour exiger que le gouvernement autorise la yeshiva de Homesh située en Judée et Samarie.

Lire l’article complet sur https://www.i24news.tv