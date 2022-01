Israël/Affaire des sous-marins: l’ouverture d’une commission d’enquête soumise au gouvernement dimanche

14/1/2022 | Le chef du gouvernement Naftali Bennett et les ministres de la Défense et des Affaires étrangères, Benny Gantz et Yaïr Lapid, à la Knesset, à Jérusalem, le 4 novembre 2021



L’ouverture d’une commission d’enquête d’État sur l’affaire des sous-marins sera soumise à l’approbation du gouvernement dimanche, a annoncé vendredi un communiqué conjoint des ministères de la Défense et des Affaires étrangères.



Dans cette affaire, plusieurs proches de Benyamin Nétanyahou sont soupçonnés d’avoir empoché d’importantes sommes grâce à un système de corruption massive lors de l’achat par Israël de sous-marins militaires et autre bateaux conçus par le géant industriel allemand ThyssenKrupp, et destinés à défendre les champs gaziers qui se trouvent au large de l’Etat hébreu, pour deux milliards de dollars.

