Beyrouth, touchée par une panne d’Internet faute de fioul pour les générateurs des centrales téléphoniques

16/01/2022 | Après plusieurs régions libanaises, c’est au tour des plusieurs quartiers de la capitale elle-même d’être touchés par une panne du réseau téléphonique et de distribution d’Internet faute de courant et de fioul pour alimenter les générateurs des centrales téléphoniques.



Dès hier soir, le directeur de la compagnie publique Ogero, Imad Kreidieh, avait indiqué que les centraux téléphoniques du centre-ville et de Mazraa tomberont ainsi en panne.

Lire l’article complet sur https://libnanews.com