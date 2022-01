La décision du Parlement contre Rouhani est un stratagème de faction, selon les experts

16/01/2022 | L’enquête du parlement iranien sur l’ancien président Hassan Rouhani pourrait être une décision motivée par des factions de la ligne dure pour détourner l’attention des échecs de son successeur.



Le parlement a voté mardi pour enquêter sur les performances du gouvernement Rohani, avec 138 voix pour, 28 contre et 10 abstentions, notamment la présidence.



“Le gouvernement Raisi et les échecs du parlement pur et dur dans le contrôle de l’inflation et des taux de change au cours de ces derniers mois … ils veulent éclipser ces échecs avec des gestes théâtraux et démagogiques”, a déclaré jeudi à Aftab News le professeur Sadegh Zibakalam, un commentateur franc. Le site d’information serait proche du Parti de la modération et du développement pro-Rohani.



“Il est tout à fait clair que l’objectif principal de ces plans est simplement de servir les intérêts politiques et factionnels plutôt que de garantir les intérêts nationaux, de servir le pays et de lutter contre la corruption”, a allégué Zibakalam, mais a déclaré que la décision d’enquêter sur les performances de l’administration Rohani pourrait être positive. car cela pourrait motiver Rohani à s’exprimer également sur les problèmes soulevés par les législateurs.



Les réponses de Rouhani, a déclaré Zibakalam, montreraient si c’est l’insistance de ses adversaires sur l’hostilité envers les États-Unis et les politiques régionales de la République islamique, qui a conduit à mentir aux crises économiques actuelles, comme le prétendent les partisans de la ligne dure, ou la performance de Rouhani. “Malheureusement, je ne pense pas que Rouhani répondra un jour à de tels mouvements.”



Le programme nucléaire iranien et les politiques régionales agressives sont le domaine du guide suprême Ali Khamenei. Ni Rohani ni Raisi ne peuvent modifier ces politiques qui ont conduit à diverses sanctions et à la crise économique qui en a résulté.



Les opposants purs et durs de Rohani, qui accusent ses hommes de mauvaise gestion, de gaspillage de milliards de dollars de devises fortes et d’or, demandent depuis longtemps que le Parlement ouvre une enquête sur la conduite du chef de cabinet Hossein Fereydoun, de l’ancien vice-président Mohammad Nahavandian et d’autres membres de l’équipe économique de Rohani.



Fereydoun – le frère cadet, confident et chef d’état-major de Rouhani – a été impliqué dans les négociations nucléaires avec les puissances mondiales entre 2013 et 2015 qui ont conduit à la conclusion de l’accord nucléaire connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA) en 2015. Les partisans de la ligne dure disent que son “ingérence” dans les négociations a eu des “conséquences dommageables”. Fereydoun, qui a participé aux pourparlers au nom du président, a également été accusé d’avoir influencé la nomination de responsables d’institutions économiques et de banques à des fins personnelles.



En 2017, le juge en chef Ebrahim Raisi, qui se présentait contre Rohani, a accusé le président sortant d’avoir empêché une enquête sur la corruption de “quelqu’un de très proche de lui” et a fourni suffisamment d’indices lors de débats télévisés pour indiquer clairement qu’il parlait du frère de Rohani. Fereydoun a été arrêté pour corruption en 2018. Il a été condamné à cinq ans de prison et à une amende en espèces en 2019 pour “avoir reçu des pots-de-vin”. Il purge sa peine à la prison d’Evin de Téhéran depuis octobre 2019, mais nie tout acte répréhensible.



S’adressant également à Aftab News, l’analyste politique Mohammad-Sadegh Javadihesar a déclaré que la décision du Parlement d’enquêter sur l’administration Rohani était une “décision politique visant à influencer l’atmosphère médiatique” en faveur de l’administration Raisi en faisant apparaître ses échecs comme étant la faute de son prédécesseur.



Reprenant la description de Rouhani par l’ancien vice-président Es’hagh Jahangiri comme le “coffre à secrets” du régime, Aftab News a déclaré que les pressions pourraient inciter Rouhani et ses hommes à répondre aux allégations et à “révéler certaines vérités sur les problèmes et les obstacles derrière les rideaux fermés” pendant ses deux mandats présidentiels.



