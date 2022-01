Affaire Halimi : le casse-tête de la libération des meurtriers déclarés “irresponsables”

15/01/2022 | Le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire Sarah Halimi, remis ce mercredi, recommande que la sortie d’une personne jugée irresponsable soit encadrée par le procureur et une nouvelle expertise.



C’est un volet sur lequel la nouvelle loi sur l’irresponsabilité pénale, votée à la suite du meurtre de Sarah Halimi, n’a pas répondu : celui du suivi des personnes jugées irresponsables. La question est pourtant revenue sur le devant de la scène avec la publication, ce mercredi 12 janvier, du rapport de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire.



En avril 2021, le meurtrier de cette sexagénaire juive tuée en 2017 à Paris, a été définitivement déclaré irresponsable pénalement par la cour de cassation. Il n’y a donc pas eu de procès. Kobili Traoré, 27 ans au moment des faits, est toujours hospitalisé. Mais la question de son éventuelle sortie, à court ou moyen terme, comme celle d’autres personnes déclarées irresponsables, préoccupe les parlementaires membres de la commission. Sa rapporteuse a ainsi recommandé que, lors de la sortie de l’hôpital d’une personne ayant tué, le procureur soit tenu au courant, et qu’une nouvelle expertise puisse être menée. Mais la proposition laisse sceptiques des experts psychiatres et judiciaires.

