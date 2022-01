17/01/2022 | Selon la chaîne israélienne Channel 12, Israël et le pays du Cèdre auraient signé au cours du week-end un marché portant sur l’acheminement de gaz naturel, une annonce aussitôt démentie par le ministère libanais de l’Énergie.



Informations contradictoires sur un « accord secret » entre le Liban et Israël



L’information a fait l’effet d’une petite bombe. Dans la soirée de samedi, une chaîne télévisée israélienne crée le buzz : selon Channel 12, Israël et le Liban auraient signé un accord secret portant sur l’acheminement de gaz naturel. L’entente, qui aurait été négociée au cours du week-end écoulé par l’entremise d’Amos Hochstein, envoyé spécial de Washington et médiateur dans les pourparlers entre le Liban et Israël sur la délimitation de la frontière maritime, organiserait le transfert de ressources gazières depuis le gisement israélien du Léviathan, via la Jordanie et la Syrie, jusqu’au territoire libanais.



Le Liban, en proie à une sérieuse crise énergétique, est censé bénéficier prochainement de l’acheminement de gaz égyptien et jordanien via la Syrie, dans un projet parrainé par les États-Unis et annoncé en août 2020. Mais l’information de Channel 12 vient semer le doute : et si le gaz en question était en réalité d’origine israélienne ? « Il y avait déjà une possibilité que le gaz importé soit du gaz israélien, présent sur le marché égyptien. Désormais, la pression sur le gouvernement libanais est énorme : comment prouver (une fois le gaz présent au Liban, NDLR) qu’il ne s’agit pas de gaz israélien ? » estime Laury Haytayan, experte sur la gestion des hydrocarbures au Moyen-Orient.

