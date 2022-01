Israël/Coronavirus: l’état de 92% des patients s’est amélioré grâce au traitement Paxlovid

17/01/2022 | Actuellement, 446 personnes sont dans un état grave dont 93 sous respirateurs artificiels



Selon de nouvelles données publiées par la caisse de santé israélienne Maccabi, 92% des patients atteints de coronavirus qui ont été traités avec le médicament antiviral de Pfizer Paxlovid ont vu leur état considérablement s’améliorer en trois jours.



“Nous recommandons à toute personne qui a contracté le coronavirus et qui est jugée apte au traitement avec ce médicament, de le prendre et de se protéger contre une forme grave pouvant entraîner une hospitalisation et même un décès”, a déclaré le chef de la division santé de Maccabi, le Dr Miri Mizrahi Reuveni.

