La police israélienne a utilisé le logiciel espion Pegasus de NSO pour espionner des citoyens Israéliens

18/01/2022 | Des maires, des dirigeants de manifestations politiques contre l’ancien Premier ministre Benjamin Nétanyahou et d’anciens employés du gouvernement faisaient partie des personnes suivies par la police sans mandat de perquisition ou d’écoute autorisant la surveillance.



La police israélienne a utilisé le logiciel espion Pegasus de NSO pour pirater à distance les téléphones de citoyens israéliens, les contrôler et leur extraire des informations, a révélé Calcalist.



Parmi ceux dont les téléphones ont été piratés par la police figurent des maires, des dirigeants de manifestations politiques contre l’ancien Premier ministre Benjamin Nétanyahou, d’anciens employés du gouvernement et une personne proche d’un haut responsable politique.



Calcalist a appris que le piratage n’avait pas été effectué sous la surveillance d’un tribunal et que la police n’avait pas demandé de mandat de perquisition ou d’écoute pour effectuer la surveillance.



Il n’y a pas non plus de contrôle sur les données collectées, la façon dont la police les utilise et comment elle les distribue à d’autres agences d’enquête, comme l’Autorité israélienne des valeurs mobilières et l’Autorité fiscale.

