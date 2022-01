Et pas seulement NSO – la police israélienne paie des pirates informatiques privés pour espionner les citoyens

19/01/2022 | La cyberdivision de la police emploie des pirates informatiques externes pour collecter des renseignements sur les cibles.



Les pirates n’ont pas d’habilitation de sécurité, n’ont pas été formés en tant qu’officiers de police et sont exposés à des informations extrêmêment privées et secrètes



Ces pirates, essentiellement des citoyens ordinaires, ont été exposés à des informations top secrètes même s’ils n’avaient aucune habilitation de sécurité, n’étaient pas tenus de signer des accords de non-divulgation et n’ont pas subi de tests de détection de mensonges réguliers afin d’éviter une éventuelle utilisation abusive de les informations auxquelles ils ont été exposés.

