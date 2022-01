Israël/Covid: distribution massive d’autotests la semaine prochaine

18/01/2022 | Entre 25 et 30 millions d’autotests vont être distribués gratuitement aux citoyens israéliens à partir de la semaine prochaine, a-t-il été annoncé dans un communiqué, selon une décision conjointe du chef du gouvernement Naftali Bennett et des ministres de la Santé et des Finances, Nitzan Horowitz et Avigdor Liberman.



Ces tests de dépistage antigéniques seront destinés aux plus vulnérables, notamment les écoliers, les résidents de maisons de retraite, les familles bénéficiaires de l’aide sociale et les étudiants de l’enseignement supérieur.

