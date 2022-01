Israël/Coronavirus: près de 500 patients Covid hospitalisés dans un état grave

18/01/2022 | Le ministère israélien de la Santé a indiqué que 498 personnes atteintes du Covid se trouvent actuellement dans un état grave, contre 446 dimanche soir.



Le ministère n’a pas mis à jour son tableau de bord des données sur l’épidémie depuis deux jours, invoquant des problèmes techniques.



Dans les données partielles qui viennent d’être publiées, le ministère indique que sur les 498 cas graves, 135 sont dans un état critique, 100 sont sous respirateur et 13 sont branchés à une machine ECMO.



907 patients atteints de COVID sont hospitalisés dans un état moyen ou modéré, et 8.129 travailleurs médicaux sont actuellement en arrêt de travail pour cause d’infection ou d’exposition.

Lire l’article complet sur https://www.i24news.tv