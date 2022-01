Israël: le plateau du Golan recouvert de neige, Jérusalem se prépare à ses premiers flocons

19/01/2022 | Les services d’urgence et de sauvetage se préparent à une tempête majeure qui devrait durer jusqu’à jeudi



Les résidents du plateau du Golan, dans le nord d’Israël, se sont réveillés mercredi sous une épaisse couche de neige, tandis que des chutes sont également attendues sur les plus hauts sommets du centre du pays, notamment à Jérusalem.



Les services d’urgence et de sauvetage se préparent à une tempête majeure qui devrait durer jusqu’à jeudi.

