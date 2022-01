Pegasus utilisé par la police israélienne pour surveiller les citoyens ?

19/01/2022 | Une fois n’est pas coutume, Pegasus fait encore parler de lui. Un média israélien consacré aux nouvelles technologies accuse la police locale d’avoir utilisé le logiciel espion à des fins de surveillance de la population.



La police israélienne a, selon le média Calcalist, utilisé le logiciel Pegasus pour pirater, à distance, des citoyens israéliens, à des fins de suivi et d’espionnage. Parmi les personnes visées, on retrouve des politiciens et des activistes, certains étant connus comme des opposants de Benjamin Nétanyahou, d’autres ayant par le passé appelé à la destitution de l’ancien Premier ministre. Ce mercredi 19 janvier, le ministère de la Sécurité publique israélien a promis une enquête à la suite de ces allégations.



Cette campagne d’espionnage aurait été menée par la police israélienne sans l’approbation d’un tribunal et sans demander de mandat de perquisition ni d’autorisation d’écoute pour se livrer à la surveillance des victimes de Pegasus. Cette version est fermêment niée par la police israélienne, qui affirme que son activité de surveillance « se fait conformément à la loi ».



Les accusations sont particulièrement graves, d’autant plus que nous connaissons désormais les capacités de Pegasus, capable de prendre le contrôle d’un smartphone , d’accéder aux données, d’écouter les appels et de lire tous les messages de l’appareil. Et cela inquiète évidemment les autorités actuelles israéliennes.

