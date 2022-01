Le Trésor américain sanctionne des individus pour soutien financier au Hezbollah

20/01/2022 | Selon le Trésor, le “réseau de facilitateurs financiers du Hezbollah a aidé le groupe à exploiter les ressources financières du Liban et à survivre à la crise économique actuelle”



Le département du Trésor américain a imposé mardi des sanctions à l’encontre de trois personnes et d’une société qui, selon lui, contribuent au financement des activités du Hezbollah.



Les sanctions imposées par l’Office of Foreign Assets Control du Trésor visent Adel Diab, Ali Mohamad Daoun, Jihad Salem Alame et leur société, Dar Al Salam for Travel & Tourism.



Selon le Trésor, le « vaste réseau de facilitateurs financiers du Hezbollah a aidé le groupe à exploiter les ressources financières du Liban et à survivre à la crise économique actuelle ».

