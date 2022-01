Israël: l’industrie de la cybersécurité a atteint un nouveau record avec plus de 7.7 milliards d’euros

20/01/2022 | Les investissements en Israël sont en augmentation par rapport au reste du monde



L’industrie israélienne de la cybersécurité a poursuivi sa tendance à la croissance en 2021 et a établi de nouveaux records dans tous les domaines.



Les données recueillies et traitées par la Direction nationale israélienne de la cybersécurité (INCD) montrent que par rapport à 2020, le montant des fonds levés par l’industrie israélienne de la cybersécurité a triplé et atteint le record d’environ 8,8 milliards de dollars (7.7 milliards d’euros).

