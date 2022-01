InfoEquitable – Inondations à Gaza: RFI ressort un vieux mensonge déjà réfuté par l’AFP en 2015

18/01/2022 | Une vieille calomnie anti-israélienne, ressortie à chaque fois que l’eau déborde à Gaza, veut qu’Israël ouvre les vannes de ses barrages pour noyer son voisin. Problème : les barrages n’existent pas. Et cette fake news a été formellement démentie par l’AFP il y a sept ans. RFI a modifié le texte suite à l’intervention d’InfoEquitable – lire les détails à la fin de cet article.



Radio France internationale a diffusé le 17 janvier un reportage sur les inondations à Gaza.



Le journaliste Sami Boukhelifa y explique que Gaza souffre d’inondations dont la cause principale seraient « Les bombardements israéliens et les guerres à répétition, (qui) ont détruit les infrastructures de base » – sans pour autant donner la parole à aucun interlocuteur israélien.



Le reportage couvre uniquement Gaza, bien que le correspondant soit basé à Jérusalem et que plusieurs villes israéliennes aient souffert des mêmes intempéries – lesquelles ont même touché tous les pays de la région : l’AFP rapporte ainsi quatre morts en Egypte, tandis que le Liban a aussi essuyé la tempête.



C’est cependant l’affirmation de la seconde partie du reportage, accablant là aussi Israël, qui nous a le plus surpris : « Selon Mohamed Bakri, président du comité agricole de Gaza, là aussi Israël a une part de responsabilité : « Je ne suis pas en train de dire qu’Israël fait exprès de noyer Gaza. Mais Israël a construit plusieurs barrages en amont, qui bloquent l’écoulement naturel des rivières qui traversent Gaza. Et à chaque fois qu’il y a de fortes précipitations, les Israéliens ouvrent les vannes de leurs barrages pour évacuer leur surplus d’eau, et c’est le déluge ici, ça provoque aussi l’érosion de nos terres agricoles ». »



En 2015, l’AFP avait lancé la même accusation puis s’était rétractée dans cette dépêche. L’agence précisait :



Devant une nouvelle crue dimanche, les autorités locales se sont empressées de publier un communiqué libellé « urgent » pour dénoncer les agissements israéliens.



L’AFP a repris ces allégations à son compte dimanche 22 février dans une vidéo et des photos des inondations dans le village d’Al-Moghraqa. Le script et les légendes indiquaient qu’Israël avait ouvert les vannes d’un barrage. La vidéo faisait parler des résidents accusant ouvertement Israël.



Seulement, il n’existe côté israélien aucun barrage où on pourrait jouer sur le débit de l’eau, selon un déplacement de journalistes de l’AFP sur le terrain et des entretiens avec des responsables et des experts israéliens et étrangers.

