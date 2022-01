Arrêtés sans preuve : la police a placé des logiciels espions sur les téléphones des maires

23/01/2022 | Aucune preuve étayée, aucune ordonnance du tribunal : le personnel de la division cybernétique secrète de la police et les pirates informatiques opérant sous ses auspices ont envahi les téléphones de trois autorités pour rechercher des informations – et lorsqu’ils n’ont rien trouvé, ils ont également suivi les téléphones de leurs proches.



Les maires ont été arrêtés, mais les enquêtes n’ont abouti à rien.



En juin 2016, environ six mois après sa nomination au poste de commissaire, Roni Alsheikh a eu des entretiens avec des cadres supérieurs du commandement de la police, qui devaient être largement repris dans la presse : « Il y a certes des autorités corrompues, mais elles ne sont pas toutes corrompues. Il y a ceux qui commettent les délits par ignorance », a déclaré le commissaire.



Une telle déclaration, lorsqu’elle vient du chef de l’organisation, s’infiltre rapidement.



Dans les différentes unités d’élite de la police, ils voulaient présenter des réalisations, soulever de grandes enquêtes, révéler des preuves et dissuader.



Il n’y a rien de mal avec cette motivation en soi. Le problème se pose, comme le révèle la l’enquete de Calcalist, l’outil disponible pour les chercheurs étant le logiciel Pegasus de NSO – un outil invasif et agressif qui n’a jamais été vu auparavant.



Ainsi sont nées des intrusions dans les appareils cellulaires des maires, et même dans les appareils de leurs proches, à des fins de “phishing” (hameçonnage) – le tout sous couvert d’activités de renseignement.



Trois affaires seront décrites ici, et ce qu’elles ont toutes en commun est que les trois affaires ont été classées sans qu’aucun acte d’accusation n’ait été déposé.

Source: Ynet – Traduit de l’hebreu

Lire l’article complet sur https://www.ynet.co.il