Adaptant un dicton pour comparer Erdogan à un “bœuf”, une journaliste turque est arrêtée

24/01/2022 | Le pouvoir turc n’a pas dû goûter l’interprétation très personnelle d’un proverbe usuel par Sedef Kabas, lors d’une interview à la télévision. La journaliste, proche de l’opposition, a été placée en détention préventive à cause d’un prétendu “risque de fuite” à l’étranger.



“Si un bœuf rentre dans un palais, cela ne fait pas de lui un roi. Cela fait du palais une étable”, un proverbe qui pourrait coûter cher à Sedef Kabas. La journaliste de 52 ans a été arrêtée dans la nuit du samedi 22 janvier et placée en détention provisoire pour “insulte au président de la République” après qu’elle a utilisé ce proverbe au cours d’une émission de la chaîne d’opposition Tele 1.



“On comprend très bien ce qu’elle a voulu dire. Maintenant qu’elle se retrouve en face des policiers et du procureur, rien ne lui sert de se cacher derrière un proverbe et de prétendre qu’elle ne visait pas le président […]. Elle a déjà été condamnée par le passé à 11 mois de prison pour insulte au président de la République, mais ça ne lui a pas servi de leçon”, tempête un célèbre éditorialiste du quotidien pro-gouvernemental Türkiye.



La journaliste a été détenue provisoirement en raison d’un prétendu “risque de fuite” à l’étranger, selon la Justice turque.

