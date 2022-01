L’Israélien Trigo lance sa technologie « shop and go » aux États-Unis, défiant Amazon

24/01/2022 | La startup de vision informatique va piloter une technologie d’achat sans contact avec Wakefern, la plus grande coopérative alimentaire appartenant à des détaillants aux États-Unis



La startup israélienne Trigo Vision, spécialisée dans la vision informatique, introduit sa technologie d’achat sans contact aux États-Unis, en commençant par un projet pilote annoncé jeudi avec Wakefern Food Corp, la plus grande coopérative alimentaire américaine appartenant à des détaillants.



Trigo a conclu une année phénoménale en 2021, signant des partenariats clés avec certaines des plus grandes chaînes de magasins d’alimentation en Europe, notamment le groupe allemand REWE, la chaîne de supermarchés Aldi, dont la division Aldi Nord est considérée comme le plus grand détaillant épicier du continent (et gère également les marchés Trader Joe’s aux États-Unis), et le détaillant en épicerie discount Netto, également de propriété allemande. La société israélienne avait déjà travaillé avec le poids lourd de l’épicerie britannique Tesco, qui a ouvert cette année à Londres sa première épicerie entièrement autonome sans caisse, ainsi qu’avec la société israélienne Shufersal.



Basée à Tel Aviv, Trigo fait maintenant sa première incursion aux États-Unis, où elle proposera son système de libre-service alimenté par l’IA dans une épicerie du New Jersey reliée à Wakefern, une coopérative qui comprend 50 membres possédant et exploitant 362 supermarchés de détail sous les marques ShopRite, Price Rite Marketplace, The Fresh Grocer, Dearborn Market, Gourmet Garage et Fairway Market dans tout le pays.

