Loin de Gaza, les chefs du Hamas palestinien préfèrent mener la belle vie au Qatar

24/01/2022 | Au moins huit hauts responsables du Hamas et du Jihad islamique palestinien ont quitté la bande de Gaza ces derniers mois pour « s’exiler » dans des hôtels quatre étoiles du Qatar, de Turquie ou du Liban. Bien loin d’une enclave miséreuse qui n’en finit pas de panser ses plaies après les ravages provoqués en mai dernier par les derniers affrontements avec Israël.



L’exemple vient d’en haut. À Gaza, le Hamas continue d’appeler la population palestinienne à tenir bon dans l’adversité et à se préparer à un inévitable prochain round de la « guerre sainte contre l’ennemi sioniste ». Ismaïl Haniyeh, ancien Premier ministre du Hamas, est pourtant parti en septembre du quartier d’Al-Shati, dont il est originaire, pour les cieux plus cléments de Doha, la capitale de Qatar.



Par la même occasion, il a exfiltré son épouse et ses enfants de Gaza soumis au blocus israélien.

Lire l’article complet sur https://www.marianne.net