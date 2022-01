En Israël comme en France, les minorités tyranniques contre la démocratie

24/01/2022 | Pierre Lurcat – Causeur.fr



Manifestation en faveur de la GPA pour les couples homosexuels et les trans, Tel Aviv, 22 juillet 2018 © CHINE NOUVELLE/SIPA Numéro de reportage : 00868938_000003



Depuis le 11 janvier, les couples d’hommes, les célibataires et les personnes transgenres peuvent recourir à la GPA en Israël. Un putsch judiciaire de la Cour suprême!



La récente décision de la Cour suprême d’Israël d’élargir la GPA aux couples homosexuels, aux célibataires et aux transgenres est emblématique du “gouvernement des juges” qui s’est mis en place depuis plusieurs décennies, au terme d’un processus par lequel la Cour suprême s’est érigée en premier pouvoir[1]. Israël devient ainsi le pays le plus en pointe dans ce domaine, justifiant par le “désir d’enfant” une technique qui tend à transformer le corps humain en marchandise, comme l’a bien montré Sylviane Agacinski [2]. Mais cette décision illustre aussi, de manière plus générale, ce qu’on pourrait définir comme “l’alliance des minorités tyranniques”.



Progressisme radical



A l’instar de la juge américaine Ruth Bader-Ginsburg, devenue une icône de la gauche et des médias américains, le juge israélien Aharon Barak a réussi à imposer sa conception de l’activisme judiciaire au service de la transformation sociétale. Dans son sillage, la Cour suprême israélienne est devenue un laboratoire de transformation radicale de la société israélienne. Elle procède à des expériences qui peuvent s’avérer dangereuses et qui sont surtout contraires aux valeurs majoritaires de la société israélienne, comme faire entrer des jeunes femmes dans les unités d’élite les plus fermées de Tsahal, ou autoriser des adoptions pour des couples homosexuels, au nom de conceptions “progressistes” et radicales qui sont partagées par environ 5 ou 10% des électeurs israéliens.

