Benyamin Nétanyahou: “Je continuerai à être chef du Likoud afin de diriger l’Etat d’Israël”

24/01/2022 | “Ces derniers jours, des allégations erronées ont été faites dans les médias”



Le chef de l’opposition et ancien Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a publié lundi soir une vidéo dans laquelle il s’adresse à ses partisans, et promet qu’il restera à la tête de son parti de droite le Likoud.



Il a également déclaré qu’il n’était pas d’accord avec un accord de plaidoyer lui permettant d’éviter une peine de prison mais l’écartant de la vie politique.



L’ancien Premier ministre est actuellement jugé pour corruption, abus de confiance et fraude dans différentes affaires.

