Israël s’inquiète d’une patrouille aérienne conjointe syro-russe pour limiter les frappes aériennes de l’IAF

25/01/2022 | Les dirigeants israéliens se demandent ce qui a poussé les Russes à changer leur politique, et s’il s’agit simplement d’un signal destiné à faire pression sur Washington, l’OTAN ; Tsahal et l’armée russe en conversation pour désamorcer les tensions



Israël est préoccupé par la patrouille conjointe des avions militaires syriens et russes lundi le long de l’espace aérien et des frontières de la Syrie, y compris la ligne d’armistice le long de la frontière syrienne avec Israël.



Les responsables ont déclaré qu’ils se demandaient ce qui avait causé le changement de politique apparent de la Russie, après avoir permis à Tsahal d’agir librement contre le retranchement iranien sur le sol syrien et même d’augmenter les attaques ces derniers mois, pour stopper le plan des Forces Al-Qods du Corps révolutionnaire iranien du Gard d’établir un Le Hezbollah aime la présence militaire.



Selon le ministère russe de la Défense, la trajectoire de la patrouille aérienne incluait les hauteurs du Golan israélien et syrien qui ont vu des frappes aériennes israéliennes régulières contre des positions présumées iraniennes et du Hezbollah. Le ministère a également déclaré que les vols de patrouille “continueront à fonctionner de manière régulière”.



La patrouille conjointe comprenait les derniers avions de combat russes : l’avion d’attaque Sukhoi Su-34 ; avion de chasse multimission Sukhoi Su-35; Des avions de commandement et de contrôle A-50, ainsi que des avions MiG-23 et MiG-29 de l’armée syrienne.

Source: YnetNews – Traduit de l’anglais

Lire l’article complet sur https://www.ynetnews.com