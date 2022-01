La Turquie négocie en parallèle les F-35 américains et les S-400 russes

28/01/2022 | Le Président Erdogan a indiqué à la télévision turque que les négociations avec Washington concernant les avions de combat F-35 allaient dans le bon sens. Il a également confirmé qu’il ne ferait pas marche arrière sur les systèmes de défense russes S-400, à l’origine d’une crise des relations avec les Américains.



“Personne d’autre ne décidera ce que nous acquerrons et de qui”, a déclaré M.Erdogan lors d’une interview sur la chaîne de télévision turque NTV mercredi 26 janvier. Le Président turc a en effet souligné qu’il ne ferait pas de concessions sur l’achat de missiles antiaériens S-400 russes, tandis qu’il poursuit les pourparlers sur les avions de chasse américains F-35.



Les relations entre Ankara et Washington se sont en effet crispées dès 2019 en raison de l’achat de systèmes S-400 russes par la Turquie, ce qui avait déplu aux Américains. Ces derniers lui avaient alors demandé de renoncer à cette acquisition au profit des missiles Patriot américains. Face à son refus, la fourniture de chasseurs F-35, déjà payée, avait été annulée et l’administration Trump avait menacé le pays de sanctions. La Turquie espère désormais recevoir des chasseurs F-16 à la place.

Lire l’article complet sur https://fr.sputniknews.com