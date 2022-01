Covid-19 : la France déplore plus de 130 000 morts depuis le début de l’épidémie

28/01/2022 | Moins de deux ans après le début de la pandémie, le coronavirus circule toujours largement. Santé publique France a encore recensé un peu moins de 400 000 nouveaux cas en vingt-quatre heures.



Avec 268 morts supplémentaires en une journée, le compteur macabre continue de tourner : depuis le début de l’épidémie de Covid-19 en France, 130 015 personnes infectées sont mortes à l’hôpital, en maison de retraite ou dans d’autres établissements médico-sociaux, selon les chiffres de Santé publique France (SpF) publiés jeudi 27 janvier.



Dans le même temps, le coronavirus circule toujours largement, avec 392 168 nouvelles contaminations. Sur les sept derniers jours, la moyenne quotidienne s’établit à plus de 360 000 cas.



Cette propagation est due au variant Omicron, beaucoup plus contagieux que ses prédécesseurs, mais qui entraîne moins de formes sévères de la maladie, ce qui se traduit, notamment, par des séjours moins longs à l’hôpital et des admissions moins fréquentes en réanimation.

