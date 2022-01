Vague de froid en Israël: fortes pluies et risques d’inondations dans le sud, nouvelles chutes de neige attendues dans le nord

28/01/2022 | Les routes menant au nord du plateau du Golan ainsi que la station de ski du Mont Hermon sont fermées vendredi



De fortes pluies sont prévues sur une grande partie du centre et du sud d’Israël vendredi, avec des alertes concernant de possibles inondations dans la région d’Ashdod et d’Ashkelon, alors que la tempête Elpis (qui signifie “espoir” en grec), continue de frapper le pays.



Après des épisodes de neige à Athènes et Istanbul, tributaires d’une tempête exceptionnelle sur la Méditerranée orientale, Jérusalem a vu à son tour mercredi soir de premiers flocons poussant des jeunes à se lancer des boules de neige.



Selon les services météorologiques, environ 20 cm de neige se sont accumulés dans la capitale, un mini-évènement pour ses habitants, peu habitués à voir une telle quantité de neige, et dont plusieurs avaient pris d’assaut les supermarchés la veille afin de faire des provisions avant cette tempête qui sera suivi du shabbat, jour hebdomadaire de repos en Israël.

