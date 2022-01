Des groupes juifs britanniques dénoncent l’absence d’excuses de la BBC

28/01/2022 | Ils l’accusent d’avoir mal rapporté l’attaque du bus de Hanoukka en affirmant notamment que l’appel à l’aide en hébreu d’une victime était une insulte destinée aux musulmans



Deux mois après l’incident, les groupes juifs du Royaume-Uni ne décolèrent pas. Une nouvelle fois ce jeudi, le Board of Deputies of British Jews a reproché à la BBC de ne pas avoir présenté ses excuses pour avoir prétendu à tort que les victimes d’un récent incident antisémite à Londres avaient provoqué leurs agresseurs avec une insulte anti-musulmane.



À cela, l’Unité exécutive des plaintes (ECU) de la BBC a répondu : « Il n’y a aucune preuve pour soutenir les allégations de blâme des victimes dans notre reportage. » Elle a ajouté que davantage aurait pu être fait « après le reportage original, pour reconnaître les différents points de vue et opinions par rapport à ce qui a été dit ».



Une réponse loin de convaincre la présidente du Board of Deputies of British Jews, principal organe représentant les intérêts des Juifs au Royaume-Uni. Jeudi, elle s’est dite « consternée » par le fait que la BBC continue « à brouiller les pistes » alors que l’Ofcom, l’autorité de régulation des communications du Royaume-Uni, a lancé une enquête sur l’incident du 29 novembre.

