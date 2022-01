L’UE approuve des fonds pour un câble électrique reliant Chypre, la Grèce et Israël

28/01/2022 | Chypre a salué l’approbation par l’Union européenne d’une subvention de 657 millions d’euros pour la construction d’un câble électrique sous-marin reliant l’île de la Méditerranée orientale à la Grèce et Israël.



Approuvé mercredi par l’UE, ce projet permettra de mettre fin à “l’isolement énergétique” de Chypre et de faciliter sa transition vers une économie fondée sur les énergies vertes, s’est félicitée la présidence chypriote dans un communiqué.



Le très coûteux EuroAsia interconnector reliera les réseaux électriques de Chypre à ceux d’Israël et de Grèce à travers un système de transmission sous-marin haute tension en courant continu (HVDC-VSC) qui parcourra 1.208 kilomètres.

Lire l’article complet sur https://fr.sputniknews.com