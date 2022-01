Le sondage dramatique qui révèle le taux de soutien à Bennett en tant que Premier ministre

30/01/2022 | Un sondage réalisé pour l’émission “Hadshot HaBoker” (Nouvelles du matin) avec Niv Raskin, révèle les données de soutien au Premier ministre sept mois après le début de son mandat.



Selon l’enquête menée par l’institut de recherche 2thePoint, environ 31 % de tous les électeurs aimeraient voir Benjamin Nétanyahou devenir le prochain Premier ministre, contre Bennett avec seulement 4 %.



L’enquête montre également que parmi les électeurs de la coalition, seuls 7% aimeraient que Bennett soit le prochain Premier ministre, un très petit écart par rapport à Nir Barkat, qui reçoit 5%. Parmi les électeurs de l’opposition, en revanche, Nétanyahou mène par une énorme marge avec 73 % de soutien, suivi de Nir Barkat avec 12 %.



Quant à la question du successeur de Nétanyahou s’il démissionne de la direction du Likud, l’enquête montre que Barkat est en tête avec 38%, suivi de Gilad Ardan avec 11%, Yuli Edelstein seulement 7% et en bas de la liste se trouvent Israël Katz et Miri Regev avec 4% chacun.



Entre-temps, l’enquête s’est également adressée à l’opinion publique concernant le traitement par le gouvernement actuel de la peste corona. Il montre que la majorité du public est insatisfaite du fonctionnement du gouvernement, avec 48% répondant qu’ils sont insatisfaits contre seulement 21% satisfaits.



Parmi les électeurs de l’opposition, le pourcentage d’insatisfaits est de 73 %. Parmi les électeurs de la coalition, 42 % sont satisfaits, 39 % ne sont que moyennement satisfaits et 19 % ne sont pas satisfaits du tout.

