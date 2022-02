Campagne déguisée, temps de parole… : pourquoi Macron fait traîner son annonce de candidature

31/01/2022 18:20

Les opposants au chef de l’Etat pointent depuis plusieurs semaines l’ambiguïté dont il bénéficie en repoussant l’annonce de sa candidature. Ses déplacements sont notamment dans le viseur de la droite, tandis que l’Arcom surveille son temps de parole.

Il faut reconnaître à Emmanuel Macron un certain respect de la tradition, du moins politicienne. Comme tous ses prédécesseurs candidats à leur réélection, le chef de l’Etat français tarde à officialiser sa volonté de rempiler pour un mandat de cinq ans, qui constitue pourtant un secret de polichinelle à moins de trois mois du scrutin présidentiel (10 et 24 avril).

Il existe cinq précédents comparables sous la Ve République. En 1965, Charles de Gaulle s’était déclaré à un mois du premier tour. En 1981, Valéry Giscard d’Estaing est le dernier candidat à se présenter officiellement, huit semaines avant le scrutin. En 1988, record d’atermoiement pour François Mitterrand, qui annonce se représenter le 22 mars, alors que le premier tour est le 24 avril.

A l’inverse, Jacques Chirac est le plus précoce en 2002, en se déclarant de manière impromptue début février, un peu moins de trois mois avant l’élection, et surtout avant son principal rival Lionel Jospin.

Enfin, Nicolas Sarkozy s’était annoncé le 15 février 2012, soit un peu plus de deux mois avant le scrutin.

