Frappes israéliennes contre des positions du Hezbollah aux alentours de Damas

31/01/2022 18:18

Des frappes israéliennes ont visé à l’aube lundi un poste militaire et un dépôt d’armes du Hezbollah près de la capitale syrienne Damas, a rapporté l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

“Des positions du groupe libanais Hezbollah dans la région orientale de Qalamoun, au nord-est de Damas, ont été ciblées par des frappes israéliennes à l’aube”, a indiqué l’Observatoire. L’ONG qui dispose d’un vaste réseau de sources en Syrie, indique que l’attaque a déclenché plusieurs incendies “dans des positions militaires et des dépôts de munition appartenant au Hezbollah”. L’Observatoire évoque des pertes humaines, sans donner un bilan précis. Les médias officiels syriens ont affirmé que l’attaque n’avait causé que des dégâts matériels, sans préciser sa cible.

“A 03h05 aujourd’hui, l’ennemi israélien a mené un raid aérien tirant plusieurs missiles, ciblant des positions aux alentours de Damas”, a indiqué l’agence de presse SANA. “Nos défenses aériennes ont répondu à l’attaque et intercepté certains” des missiles, ajoute SANA. Interrogée par l’Agence France Presse sur ces frappes, Tsahal a dit “ne pas commenter les informations des médias étrangers”.

