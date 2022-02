LIBAN – Dix-sept réseaux d’espionnage pour le compte d’Israël démantelés

31/01/2022 18:17

Le Hezbollah, le Hamas, mais également des ONG étaient ciblés par les opérations de surveillance.

Dix-sept réseaux d’espionnage au profit d’Israël ont été démantelés dernièrement au Liban, a annoncé lundi le gouvernement libanais, confirmant des informations de presse ayant circulé depuis la matinée.

A l’issue d’un Conseil des ministres au Grand Sérail, le ministre de l’Information p.i. Abbas Halabi a rapporté que, pendant la réunion, le ministre de l’Intérieur Bassam Maoulaoui a informé le cabinet du démantèlement de 17 réseaux d’espionnage, sans préciser où ils étaient actifs. Ces réseaux avaient un rôle “local” et “régional”, a-t-il ajouté. “Ils ont été démantelés après des filatures”, a-t-il affirmé, sans préciser le nombre de personnes arrêtées.

Dans la matinée, le site d’informations en ligne al-Modon avait rapporté des informations faisant état du démantèlement de plusieurs réseaux “indépendants les uns des autres” et actifs dans tout le pays et l’arrestation de dix personnes impliquées. Selon le site, qui rapporte des informations émanant de sources au sein des Forces de sécurité intérieure (FSI), l’enquête ayant permis de dévoiler le travail de ces réseaux a été lancée après l’explosion survenue en décembre dans le camp palestinien de Bourj el-Chemali, près de Ty r (Tsor) (Sud-Liban), dans des circonstances mystérieuses. Après avoir surveillé un suspect dans le cadre de cette enquête, les FSI ont remonté la piste de différents réseaux indépendants, répartis sur tout le territoire. Elles ont arrêté, notamment à Ty r (Tsor) et à Saïda, plusieurs personnes, de différentes confessions, qui étaient chargées de récolter des informations. Toujours selon al-Modon, la plupart des interpellés ne savaient pas qu’ils travaillaient pour le compte d’Israël. L’enquête des FSI, qui se poursuit, a également permis d’identifier un suspect parmi les membres du Hezbollah.

Des informations obtenues également par le quotidien al-Akhbar, proche du Hezbollah, viennent confirmer qu’une quinzaine de réseaux, “actifs dans toutes les régions libanaises et jusqu’en Syrie”, ont été démantelés. Le quotidien ajoute que “la plus grande opération de contre-espionnage menée au Liban contre des réseaux pro-israéliens depuis 2009 a commencé il y a quatre semaines”. Ces réseaux ciblaient le parti chiite ainsi que des groupes “de la résistance palestinienne” au Liban dont le Hamas, selon le quotidien. Les services de renseignement eux-mêmes auraient également été victimes d’opérations de surveillance, tout comme “un certain nombre d’organisations non-gouvernementales et d’associations”. La communication entre les agents des différents groupes identifiés s’effectuait principalement via les réseaux sociaux et Internet, ainsi que via des lignes téléphoniques libanaises, rapporte encore le Akhbar. Certains des suspects appréhendés auraient justifié leur implication dans ces réseaux par l’appât du gain, alors que le Liban s’enfonce dans la crise, tandis que d’autres étaient convaincues de fournir des informations à des entreprises internationales ou à des ONG, selon le média.

Toujours selon al-Akhbar, plus de 35 personnes, dont des ressortissants libanais, palestiniens et syriens, ont été entendues ces dernières semaines dans le cadre de cette opération. Parmi elles, vingt suspects sont en état d’arrestation auprès des SR des FSI, un autre auprès du Hezbollah et un dernier arrêté par les forces de sécurité syriennes. Certaines personnes interpellées ont été libérées, d’après la même source.

Lire l’article complet sur https://www.lorientlejour.com