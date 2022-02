France : Interpellation de responsables d’une yeshiva, soupçonnés de séquestration

01/02/2022 10:37

Seize responsables de la yeshiva Beth Yosef à Bussières, en Seine-et-Marne, ont été interpellés et placés en garde à vue lundi matin

Une quinzaine de responsables d’une yeshiva en France ont été placés en garde à vue lundi, soupçonnés de maltraitances physiques et psychologiques envers la soixantaine d’élèves de l’établissement, principalement des mineurs américains et israéliens, a annoncé la procureure de Meaux.

« Cet établissement accueillerait de manière non déclarée de nombreux mineurs de nationalité américaine et israélienne ne parlant pas le français, dans des conditions abusives : enfermêment, confiscation des documents d’identité, conditions de vie dégradées, actes de maltraitance, absence d’accès à l’éducation et aux soins, et sans possibilité de revenir dans leurs familles », a détaillé la procureure Laureline Peyrefitte, dans un communiqué.

Seize responsables ont été interpellés et placés en garde à vue lundi matin.

