La forteresse de Masada s’illumine pour célébrer les 30 ans de relations diplomatiques complètes entre l’Inde et Israël.

01/02/2022

La forteresse de Masada a été illuminée samedi dernier avec des drapeaux de l’Inde et d’Israël pour célébrer les 30 ans de relations diplomatiques complètes entre les deux pays.

Cette forteresse naturelle accidentée, d’une beauté majestueuse, située dans le désert de Judée et surplombant la mer Morte et elle est le symbole de l’ancien royaume d’Israël, de sa destruction violente et de la dernière résistance des patriotes juifs face à l’armée romaine, en 73 après J.-C.. Elle a été construite comme un complexe palatial, dans le style classique du début de l’Empire romain, par Hérode le Grand, roi de Judée , qui a régné de 37 à 4 av. J.-C..

Pour marquer l’occasion des 30 ans de liens diplomatiques, la Porte de l’Inde à Mumbai et le Teen Murti Haifa Chowk à Delhi ont également été illuminés aux couleurs des drapeaux de l’Inde et d’Israël.

