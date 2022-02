Tsahal suspend deux commandants pour la mort d’un Palestinien

01/02/2022 10:50

Tsahal a annoncé mardi la suspension de deux commandants après la mort d’un Palestino-américain lors d’une opération en Judée-Samarie au cours de laquelle les militaires ont fait preuve de “manque de jugement” et “d’absence de considérations morales”.

Les Etats-Unis avaient exhorté Israël à mener une enquête sur le décès le 13 janvier d’Omar Abdalmajeed Assad, retrouvé mort dans un village de Judée et Samarie après avoir été détenu et abandonné menotté par des soldats israéliens, selon des responsables palestiniens.

“Laisser M. Assad seul, sans s’enquérir de son état de santé, était un acte d’insouciance qui est contraire aux valeurs de Tsahal”, a déclaré dans un communiqué le chef d’état-major de Tsahal, Avi Kochavi. Les deux commandants impliqués dans cette affaire seront relevés de leur fonction et ne pourront servir dans des rôles de commandements pour les deux prochaines années, a indiqué l’armée.

