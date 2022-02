Des brouilleurs russes à nouveau accusés d’interférer avec les vols entrant en Israël

01/02/2022 | L’interférence avec la réception GPS des avions semble provenir d’une forme de guerre électronique que la Russie a été accusée de pratiquer dans le passé comme mesure défensive



Les avions qui se dirigent vers Israël depuis l’ouest rencontrent à nouveau des problèmes, en raison d’un système d’usurpation de signaux installé par la Russie en Syrie, selon la chaîne publique israélienne Kan.



Selon le reportage, les pilotes ont rencontré des problèmes il y a quelques semaines et Israël a envoyé un message à Moscou pour l’informer que le système interférait avec son espace aérien civil, mais la Russie a insisté sur le fait que le système était nécessaire pour protéger ses soldats.



L’interférence avec la réception GPS des avions semble provenir d’une forme de guerre électronique connue sous le nom de « spoofing », que la Russie a été accusée de pratiquer dans le passé comme mesure défensive, malgré les perturbations qu’elle cause aux avions et aux navires à proximité.

